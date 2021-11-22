Финансист: рубль рухнул на фоне проблем бывшей компании Чубайса

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Государственная компания «Роснано» оказалась на гране разорения Фото:

Резкий обвал курса рубля на Московской бирже связан с паникой вокруг облигаций компании «Роснано», которой 9 лет руководил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Об этом заявил управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

«Произошедшая 19 ноября приостановка торгами облигациями корпорации „Роснано“ и заявления представителей компании о сложностях в обслуживании долга сегодня с утра стали поводом для активных распродаж на российском рынке акций. Угроза дефолта госкомпании, пусть в реальности она невелика, и все прекрасно понимают, что правительство окажет помощь эмитенту — отличный повод для спекуляций», — сказал Дмитриев в разговоре с изданием «Регнум».

Сегодня, впервые с июля 2021 года, курс доллара на Мосбирже приблизился к 75 рублям, пишет RT. Это произошло после появления информации о том, что компании «Роснано» оказалась на грани разорения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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