Врачи объяснили влияние сна на тяжелое течение коронавируса

Люди, страдающие от храпа и апноэ (остановок дыхания во сне), чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме. Об этом URA.RU рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.
«Как правило, пациенты, которые имеют остановки дыхания во сне, чаще страдают тяжелыми формами коронавируса. Дело в том, что коронавирус непосредственно поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведем с особым вниманием», — сказала Елена Царева.
Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов согласился с тем, что люди, страдающие от остановок дыхания во сне, более подвержены тяжелому течению COVID-19. «Коронавирус сам по себе не усугубляет апноэ, потому что апноэ — это проблема верхних дыхательных путей. Коронавирус — это проблема нижних дыхательных путей. Но если у человека до заболевания коронавирусом имелось апноэ, то действительно доказано, что эти люди тяжелее переносят коронавирус», — подтвердил врач.
Ранее врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко рассказала, что коронавирус может повлиять на качество сна. По ее словам, люди очень плохо засыпают и им тяжело просыпаться.
Подписывайтесь на URA.RU в