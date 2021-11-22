Правительство смягчило условия работы для одиноких родителей

Одиноким родителям детей до 14 лет необходимо подписать соглашение, если они хотят работать ночью или сверхурочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодателям в России теперь нельзя привлекать одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет к ночных и сверхурочным работам; привлекать их в служебные командировки теперь можно только с их письменного согласия. Соответствующий закон был принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года и одобрен Советом Федерации 10 ноября 2021 года.

«Слова «до пяти [лет]» заменить словами «до четырнадцати [лет]», — говорится в Федеральном законе от 19 ноября 2021 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Речь идет о гражданах, которые могут работать в ночное время или же сверхурочно только с их письменного согласия.

Там же дополнено, что такое же право имеют работники в случае, если другой родитель работает вахтовым методом. Кроме того, правило распространяется на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. Новые положения Трудового кодекса вступят в силу 30 ноября.

Весной этого года Правительство России поддержало законопроекты сенаторов о дополнительных трудовых гарантиях для работников с детьми. В них же предлагалось дать лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, дополнительный отпуск длинной в 14 дней без сохранения зарплаты.