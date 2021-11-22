Из «Яблока» исключили почти 500 «мертвых душ»

Партия «Яблоко» исключила из своего состава 488 членов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из московского отделения партии «Яблоко» 22 ноября исключили около 488 членов. Об этом заявили в бюро московского отделения партии «Яблоко».

В столичном отделении «Яблока» уверены, что исключили неэффективных членов. По словам бюро, это позволит партии лучше выступить на грядущих муниципальных выборах, сообщает « Коммерсант».

Кроме того, в результате перерегистрации партии 237 человек были зарегистрированы, 202 — сняты с регистрации, однако они смогут обжаловать это решение. Эти люди по-прежнему будут членами партии, однако уже не смогут принимать участие в принятии решений, а также в выборе партийного руководства. По словам членов столичного отделения партии «Яблоко», в результате перерегистрации должны быть исключены случайные люди, «мертвые души» и люди, не разделяющие ценности партии. Кроме того, «Яблоко» не задержит и тех, кто нарушает устав и наносит партии политический ущерб.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. Партия «Яблоко» при пятипроцентном проходном барьере по партспискам набрала 1,34% голосов.