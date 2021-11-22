22 ноября 2021

В России предложили готовить педагогов к нападениям на школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
Правительственная комиссия предложила ограничить СМИ в освещении фактов противоправного поведения Фото:

Необходимо разработать алгоритм действия педагогов и проводить тренировки для педагогов на случай нападения на образовательное учреждение. Такую просьбу направили в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева в органы федеральной власти.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — говорится в документе, передают «Известия». Также в городах с населением более 100 тысяч человек рекомендовано создать учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Минцифры РФ и Роскомнадзору было предложено проработать вопрос о введении ограничений на «навязчивое освещение СМИ фактов противоправного поведения, демонстрацию примеров аморального образа жизни и сцен насилия в телевизионных программах». Подразумевается, что такая мера способна уменьшить число случаев формирования склонности молодежи к деструктивному поведению и распространении отрицательных демонстративных проявлений в подростковой среде культуры.

Ранее сообщалось, что российские власти хотят приравнять нападения на школы к терроризму. В школах РФ установят камеры, распознающие потенциальных стрелков. Психологи объяснили причину нападений на школы. Лига безопасного интернета обратилась к правоохранительным органам с просьбой проверить песни девяти исполнителей, в которых содержатся призывы к нападениям на школы, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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