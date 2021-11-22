Глава Роспотребнадзора заявила об окончании четвертой волны COVID

Четвертая волна коронавируса близится к завершению. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 35 681 случае заражения за сутки. Это минимальное количество заболевших с 24 октября. За прошедшую неделю, согласно данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число выявляемых случаев сократилось на 2,5%. По ее словам, этому способствуют принятые в регионах меры, а также увеличение темпов вакцинации, пишет
По мнению генерального директора центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, четвертая волна COVID-19 в России оказалась самой короткой. Исходя из его подсчетов, наибольший прирост числа заболевших вирусом пришелся на середину сентября, пик наблюдался в октябре, а начиная со второй половины ноября, пошел спад по заболеваемости.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что всему миру придется делать прививки от коронавирусной инфекции еще очень долго. Он утверждает, что в настоящее время во всех странах сейчас доминирует штамм «Дельта».
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