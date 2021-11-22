США передумали вводить одну из санкций по «Северному потоку-2»

Власти США сжалились и решили не вводить санкцию против судна Blue Ship Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Вашингтоне решили не вводить санкции против судна Blue Ship (первым было судно Marlin). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям агентства, речь идет о судне Blue Ship. По словам источников Bloomberg, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством», — передает ТАСС.

По словам агентства, США хочет «оказать дополнительное давление на Россию, но не настроить против себя германское руководство, которое хочет, чтобы проект был завершен». Однако принятые на сегодняшний день меры «вряд ли успокоят критиков администрации [президента США Джо] Байдена в Конгрессе». Они ждут от американского лидера «более жесткой позиции в отношении проекта».

Ранее власти США ввели санкции против судов и некоторым российских компаний, связанных с «Северный потоком — 2». Американский государственный деятель Энтони Блинкен сообщил об этом 22 ноября. Член группы Bloomberg News Automation (Берлин, Германия) Леонид Бершидский написал статью, в которой выразил мнение о том, что если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину, «Северный поток -2» будет уничтожен США.