Эксперт по продбезопасности: россияне стали меньше есть

В стране снизилось потребление продуктов питания. О б этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«Пандемия все только усугубила, падение доходов населения началось с 2014 года, в результате возник вопрос с экономической доступностью. Люди меньше зарабатывают, продукты питания во всем мире растут, снижается потребление продуктов питания. Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50%, что очень высоко, в целом по стране в пределах 30%», — объяснил Анатолий Тихонов.
В беседе с URA.RU заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов добавил, что государство должно помогать некоторым категориям граждан в обеспечении продуктами питания. «Есть проблемы глобальной инфляции, в России она также проявляется, потому что нашим производителям выгодно многое отправлять за рубеж, иметь единую цену в условиях конкуренции, следовательно, там растет цена и здесь и на многие комплектующие, которые мы получаем по импорту, гербициды, заготовки для выращивания растений и так далее. Плюс, проблему порой создает ажиотажный спрос, когда начинают запасаться продуктами, которые можно дольше хранить, консервы, гречка, сахар. Поэтому самым бедным должна предоставляться помощь от государства в части обеспечения продовольствием, товарами», — пояснил собеседник агентства.
Ежегодно 28—29 ноября, но Украине вспоминают жертв голодомора 1932—1933 годов. Тогда погибло несколько миллионов человек.
Подписывайтесь на URA.RU в