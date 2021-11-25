Дело Контеева изменит приговор вора в законе из клана Деда Хасана

Суд над Виктором Контеевым ставит под угрозу приговор криминальным авторитетам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Если суд начнет рассмотрение нового обвинения бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, то наказание вору в законе Олегу Сухочеву (Сухач), коронованному криминальным лидером Дедом Хасаном, могут смягчить. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал адвокат подзащитного Сергей Колосовский.

«По обвинению, которое предъявили Контееву, уже осужден Сухач. Если дело снова появится в суде, это может повлечь пересмотр приговора вору в законе», — рассказал Колосовский. Он отметил, что это же касается и одного из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие» криминального авторитета Виктора Калина по кличке Джигит, приговор которому также могут смягчить. По версии следствия, Калин организовывал убийства, грабежи и мошенничество по приказу Контеева.

Колосовский уверен, что следствие пытается осудить Контеева, хотя понимает, что существенных доказательств у обвинения нет. «Они предъявили обвинение вопреки нормам закона. Даже по формальным признакам дело подлежит прекращению», — уверен адвокат.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он переадресовал запрос в пресс-службу Свердловского областного суда, ответ откуда на момент публикации не поступал.

Сухач был коронован авторитетами Дедом Хасаном и Япончиком (Иванковым) в 2008 году. Его осудили на 22 года лишения свободы в 2015 году. Местом отбывания наказания выбран Хабаровский край. Следствие считает, что один из главных подельников Контеева Калин перепоручил Сухачу убить бизнесмена Максима Краснова — компаньона бывшего вице-мэра. Однако ни Сухочев, ни Калин не дали показания против Контеева, тем самым взяв на себя ответственность за преступления, которые сейчас инкриминируются экс-чиновнику.

Рассмотрение нового обвинения Контееву началось в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Сейчас подсудимый находится в колонии, куда направлен на 18 лет.