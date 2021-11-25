25 ноября 2021
24 ноября 2021

В Перми планируют резко повысить штраф за безбилетный проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи и кондуктор. Пермь, кондуктор, оплата проезда, трамвай
С отменой кондукторов в Перми вырастет штраф для «зайцев» Фото:

Кроме повышения стоимости проезда в общественном транспорте власти Перми планируют резко увеличить штрафные санкции для безбилетников. Тема особенно остро встанет уже в 2022 году, когда из городских автобусов и трамваев исчезнут кондукторы, отметили участники круглого стола, посвященного транспортной реформе в Перми.

«Мы предложили повысить штраф до 2500 рублей. Эта цифра сопоставима с теми недополученными доходами, которые бюджет может понести, если человек месяц ездит без оплаты проезда», — сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. По его словам, инициатива уже направлена в министерство транспорта края, и в ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект.

Сейчас штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 500 рублей, а при повторном нарушении — 1000. Пассажиры уже самостоятельно оплачивают проезд на ряде маршрутов общественного транспорта. После нового года эта практика распространится на весь город. С января же в Перми резко повысится стоимость проезда — до 33 рублей с 26. При этом власти утверждают, что владельцам проездных будет пользоваться транспортом выгоднее. Оппозиционные активисты выступили против увеличения цены, они потребовали отставки начальника департамента транспорта, а также призвали объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за новый тариф.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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