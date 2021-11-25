25 ноября 2021

Силовики выбрали наказание экс-директору челябинского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Осипову. Челябинск , суд, клетка, осипов андрей
Прокурор потребовал отправить Андрея Осипова в колонию Фото:

Три с половиной года в колонии общего режима грозит бывшему руководителю международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову. Такого наказания потребовал для него 25 ноября гособвинитель, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу по обвинению экс-директора АО „Челябинское авиапредприятие“ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения). Прокурор предложил суду назначить ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2019 году Осипов совершил ДТП на служебной иномарке «Хендай Экус» и покинул место аварии. Позже по его приказу водитель машины сымитировал ДТП, по итогам которого страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации.

Сотрудники ФСБ задержали Осипова 3 марта 2021 года. Сам обвиняемый позже жаловался на излишнюю жесткость со стороны чекистов и заявил об их предвзятости. С середины августа аэропорт возглавил новый генеральный директор — Виталий Кашин. До этого он управлял аэропортом в Кемерово, также входящего в холдинг «Новапорт».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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