Силовики выбрали наказание экс-директору челябинского аэропорта

Прокурор потребовал отправить Андрея Осипова в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три с половиной года в колонии общего режима грозит бывшему руководителю международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову. Такого наказания потребовал для него 25 ноября гособвинитель, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу по обвинению экс-директора АО „Челябинское авиапредприятие“ в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения). Прокурор предложил суду назначить ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2019 году Осипов совершил ДТП на служебной иномарке «Хендай Экус» и покинул место аварии. Позже по его приказу водитель машины сымитировал ДТП, по итогам которого страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации.

Сотрудники ФСБ задержали Осипова 3 марта 2021 года. Сам обвиняемый позже жаловался на излишнюю жесткость со стороны чекистов и заявил об их предвзятости. С середины августа аэропорт возглавил новый генеральный директор — Виталий Кашин. До этого он управлял аэропортом в Кемерово, также входящего в холдинг «Новапорт».