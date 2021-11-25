В Госдуме разрешили уголовное преследование Рашкина

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутата Госдумы Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Соответствующее решение вынесли депутаты Госдумы во время заседания. Нижняя палата решила голосовать за лишение неприкосновенности Рашкина открытым способом.

«Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти. Пусть она останется на совести Валерия Федеровича. Прошу вас дать согласие на возбуждение в отношение Рашкина уголовного дела, производства обысков, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов.

По словам самого Рашкина, масштабы скандала непропорциональны тяжести проступка. «Речь идет не о браконьерстве. Я прекрасно понимаю, что мой проступок — удобная возможность, чтобы выместить старые обиды. Мне нечего скрывать. История все расставит по своим местам. Можете голосовать», — заявил Рашкин по время своего выступления перед депутатами.

Ранее депутат признался в убийстве лося. Однако он подчеркнул, что из-за плохой видимости перепутал животное с кабаном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Рашкина могут лишить депутатского мандата, пишет «Дни.ру». Сам депутат заявил, что для компенсации ущерба, нанесенного природе, готов купить самку лося и выпустить ее в месте своей охоты, сообщает «Национальная служба новостей».

Скрин