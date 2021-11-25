Источник: пермское правительство покинет соратник олигарха

Дмитрий Самойлов совсем исчез из повестки, отмечают инсайдеры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Заместитель председателя правительства Пермского края, бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов в ближайшее время может покинуть должность. Источник URA.RU, близкий к краевой администрации, говорит, что к Самойлову накопилось множество претензий.

«Обратите внимание, что его совсем нет в паблике, он не выступает спикером ни по одной теме, хотя курирует подготовку к 300-летию. Он плетет интриги, строит теории заговора, и в правительстве это всем надоело. Другое дело, что с его увольнением нужно быть аккуратнее: он входит в команду бизнесмена-миллиардера Андрея Кузяева, и портить с ним отношения власти, разумеется, не хотят», — сообщил источник агентства.

Другой собеседник из администрации Пермского края подтверждает, что отставка случится, но добавляет, что «это дело точно не этого года». Получить комментарий Самойлова к моменту публикации не удалось — на звонки корреспондента он не ответил.

Дмитрий Самойлов был назначен вице-премьером по вопросам образования культуры и спорта в конце прошлого года. Новое место работы в правительстве ему предложил губернатор Дмитрий Махонин. Это решение было связано с необходимостью освободить кресло главы Перми для нынешнего мэра Алексея Демкина.

На прошлой неделе в отставку ушел министр культуры Вячеслав Торчинский. Он займет пост директора Пермской государственной художественной галереи. Это решение вызвало недовольство у пермяков и культурных деятелей: ранее эту должность занимала Юлия Тавризян.