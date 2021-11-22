Раскол среди застройщиков спас вице-мэра Екатеринбурга

Вячеславу Трапезникову не удалось мобилизовать коллег на войну с замом мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди ведущих девелоперов Екатеринбурга нет единства в вопросе об отставке вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова, поэтому тема исключена из повестки их встречи с градоначальником Алексеем Орловым 25 ноября. Об этом URA.RU рассказали несколько свидетелей кулуарной интриги.

В начале ноября URA.RU сообщило, что председатель «Гильдии строителей Урала» — объединения главных игроков на рынке — Вячеслав Трапезников хотел попросить Орлова отправить Бубнова в отставку. Основная претензия от него и некоторых других бизнесменов (основным союзником Трапезникова называют замгендиректора «Форум-групп» Сергея Мямина): Бубнов якобы недоговороспособен в рамках своих полномочий. У готовившейся атаки, как отмечали инсайдеры, была и другая сторона: в намерениях Трапезникова видели стремление показать коллегам свою власть. Шансы на успех Трапезников имел, так как замечания к работе Бубнова, по данным URA.RU, есть и у самого Орлова.

Последние пару недель строители и чиновники согласовывали вопросы, которые поднимут в кабинете мэра. «Трапезников в это время интересовался у коллег, приглашенных на совещание, поддержат ли они требование уволить Бубнова. Нашлись те, кто сказал нет, поскольку фигура Бубнова недостаточно значительна, чтобы вступать в клинч с администрацией и, в частности, Орловым. К тому же далеко не у всех накопились весомые претензии к Бубнову. По этой причине вопрос из списка убрали», — рассказал источник.

Еще один собеседник уточнил, что фамилия Бубнова в разговоре все же прозвучит, но в других — более мягких — формулировках. Сам Трапезников от комментариев URA.RU отказывается. Вице-мэр Рустам Галямов — главный организатор диалога — к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента.

Недавно нечто похожее в отношениях застройщиков с администрацией уже было, но при мэре Александре Высокинском. Девелоперам не нравился его профильный зам Алексей Бирюлин (слишком, по их мнению, несговорчивый). На пике противостояния, в начале декабря 2020 года, бизнесмены в присутствии Высокинского попросили губернатора Евгения Куйвашева Бирюлина убрать. Это произошло, но позднее — спустя четыре месяца.