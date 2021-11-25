25 ноября 2021
24 ноября 2021

Глава пермского села будет бороться за власть с подчиненным

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, чиновники, чиновник, портфель, дресс-код, дресс код, депутаты
Подчиненный действующего главы округа составит ему конкуренцию на выборах Фото:

Конкурсная комиссия определилась с кандидатами, которые поборются за пост главы Большесосновского округа (Пермский край). Ими стали действующий глава села Большая Соснова Владимир Тресков и гендиректор ООО «Большесосновская служба заказчика» [учреждение, подведомственное администрации] Сергей Бушуев. Об этом URA.RU рассказал Тресков.

«Во второй тур конкурса прошел я и [гендиректор ООО „Большесосновская служба заказчика“] Сергей Бушуев», — сказал глава муниципалитета. Он добавил, что заседание думы, на котором депутаты должны выбрать нового главу, состоится в пятницу, 26 ноября.

URA.RU писало, что на участие в конкурсе заявилось пять кандидатов. Ожидалось, что конкуренцию Трескову может составить заместитель главы Осинского городского округа Татьяна Бушуева, ранее работавшая в мэрии Большесосновы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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