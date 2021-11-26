Гериатры назвали три фактора, которые помогут прожить до 115 лет

Секрет долголетия — в здоровом образе жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Секрет долгой жизни человека заключается в здоровом образе жизни, генетической предрасположенности к долголетию, а также в хорошем здравоохранении. Помимо этого, долгожители чаще всего социально активны, а одиночество является фактором риска, укорачивающим жизнь. Об этом в беседе с URA.RU рассказали главный внештатный специалист, гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева и доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

«Секрет долголетия — это прежде всего образ жизни и на 25% генетика. Человек должен быть физически активным, не переедать. Употреблять больше клетчатки, отказаться от вредных привычек, курение и алкоголь несовместимы с долголетием. Когда приводят в пример Черчилля, который курил и вел нездоровый образ жизни, тут можно ответить: если бы в его арсенале был здоровый образ жизни, то он бы прожил еще дольше. Уже давно известно, что вредные привычки укорачивают жизнь и увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Еще один секрет — это социальная активность, человек должен много общаться и быть востребованным. Одиночество — это фактор риска, который укорачивает жизнь», — объяснила Ольга Ткачева.

Гериатр Юрий Конев указал, что долголетие наступает после 90 лет и согласился с тем, что основную роль в нем играет здоровый образ жизни. «Долгожительство наступает после 90 лет. Реально прожить 115 — 117 лет для женщины и 110 — 112 лет для мужчин. Основную роль играет здоровый образ жизни, что составляет 60-70% успеха, генетика 10-15% и здравоохранение чуть больше 10%», — уточнил ученый.

По его словам, нельзя точно сказать, в каком именно климате люди живут дольше. «Все еще идут споры по поводу того, где долгожителей больше, в теплом климате, или в холодном. При этом существует семь голубых зон и все они сосредоточены в более теплом климате — это, в частности, Италия, Центральная Америка, Индия, Юг Японии. В таких зонах есть тенденции к долгожительству», — заключил эксперт.