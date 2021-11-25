Ранее Сергей Неганов уже был членом избиркома Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший руководитель департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Сергей Неганов может войти в новый состав региональной избирательной комиссии. Источники URA.RU сообщают, что Неганова, который сейчас возглавляет Пермский государственный архив, скорее всего, выдвинет губернатор Дмитрий Махонин.

«Он уже был членом избиркома, когда руководил департаментом. Из политики в архив он был «изгнан» при экс-губернаторе Викторе Басаргине. И сейчас, по всей видимости, возвращается. Весной, к примеру, он принимал участие в праймериз «Единой России», — рассказал собеседник агентства.

Также, по данным инсайдеров, в списке кандидатов в избирком от Махонина будут председатель крайизбиркома Игорь Вагин и его заместитель Сергей Пономарев, а также действующие члены избиркома Антон Маклаев, Анна Юшкова и замглавы администрации Леонид Политов.

Избирательная комиссия Пермского края состоит из 14 человек. Из них семь назначает заксобрание, семь — губернатор. При этом оба субъекта выдвижения должны учитывать пожелания ЦИК, а также самого избиркома. ЦИК уже предлагал действующего председателя комиссии Игоря Вагина, а также секретаря Татьяну Любарскую.

Заксобрание на заседании 25 ноября Пермского края выдвинуло своих представителей. Указ губернатора о назначении второй половины комиссии будет опубликован в ближайшее время: 26 ноября — крайний срок.