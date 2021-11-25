Эпидемиолог назвал побочные эффекты детской вакцины от COVID

Дозировка вакцины для подростков расчитана по весу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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У подростков после вакцинации может наблюдаться слабость и повышение температуры тела. Иммунитет у молодых людей сильный, поэтому он дает такую гиперреакцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказали врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов и член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«Побочные реакции будут такие же, как у „Спутника V“. Одна из основных — это кратковременный подъем температуры до 37,5 в первые три дня после вакцинации. Вполне возможна слабость. Усиление побочных реакций тяжелее, чем у взрослых, в тех клинических испытаниях, которые опубликованы, не отмечалось», — сказал Александр Выгоняйлов.

С ним согласился член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «У молодых температурные реакции могут быть. Это очень часто. Это происходит из-за того, что иммунитет сильный и дает такую гиперреакцию», — отметил ученый.

Выгоняйлов подчеркнул, что у подростков реже проявляются побочные эффекты. «Там титр антигена гораздо меньше. Там все это учтено пропорционально весу. И даже частота побочных реакций у детей отмечается реже. Дай бог к началу года приступить к вакцинации детей», — уточнил эпидемиолог.

В России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов.