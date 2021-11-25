Власти регионов по-разному отнеслись к введению QR-кодов в стране

Региональные парламенты начали рассматривать правительственные законопроекты о повсеместном введении QR-кодов. По данным на четверг, уже 19 регионов поддержали эти инициативы и только один субъект России не дал положительный отзыв на законопроекты.
Какие регионы 25 ноября выступили с поддержкой введения системы QR-кодов:
- Новосибирская область;
- Пермский край;
- Нижегородская область;
- Башкирия;
- Брянская область;
- Московская область;
- Чувашия;
- Оренбургская область;
- Ростовская область;
- Дагестан;
- Краснодарский край.
Северная Осетия пока единственный субъект, который высказался против инициативы. Во Владимирской области законопроект обсуждать отказались. Первое чтение законопроектов о QR-кодах состоится в Госдуме 16 декабря.
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах по всей стране. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату.
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