Александр Глущенко успел поработать вместе с начальником УМВД ХМАО Дамиром Сатретдиновым в Астрахани Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сургутские полицейские с опаской относятся к новому начальнику городского УМВД Александру Глущенко из-за его близости к главе окружного УМВД Дамиру Сатретдинову. Он оба являются выходцами из Астраханской области. Об этом URA.RU сообщил источник в местной полиции.

«Сатретдинов сам приехал представлять Глущенко личному составу, что, в принципе говорит о многом. Они оба долгое время работали в Астраханской области по линии ОБЭП. Так что понятно, что Глущенко не случайный человек. Поэтому на своем посту у него во многом будут развязаны руки, потому что у него за спиной стоит генерал. Теперь стоит ожидать первых кадровых решений уже от самого главы УМВД Сургута», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в силовых структурах сообщил, что перевод для Глущенко из МО МВД «Сысертский» в Сургут — явное повышение по службе. «Кстати, глава полиции Свердловской области Александр Мешков тоже работал в Астрахани. Он полтора года назад, вероятно, и предложил Глущенко переехать на Урал», — прокомментировал источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава УМВД Сургута Руслан Кондрашов ушел на повышение в окружной главк. Теперь он будет являться заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД ХМАО.