Врач раскрыл запасной план ученых на случай сильной мутации COVID

Модифицированная прививка от COVID-19 будет использоваться для ревакцинации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если существующие вакцины не будут действовать против новой мутации COVID-19, ученые модифицируют препараты и ревакцинируют ими ранее привитых людей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«У нас сохраняется повторная ревакцинация каждые полгода и если будет изменен состав вакцины, то процедура будет, конечно, проведена. Рекомбинантные вакцины, это „ЭпиВакКорона“ и ее модификация, „Спутник V“, „Спутник Лайт“, их достаточно легко и оперативно изменить», — объяснил Александр Выгоняйлов.

По мнению спикера, пока нет предпосылок к тому, что какой-то штамм сможет обойти «Дельта»-линию. «Пока мы видим, что „Дельта“—штамм имеет высокую заразность, а вопросы мутации, поддержания вируса в популяции зависят от количества непривитого населения», — подчеркнул Выгоняйлов.

В беседе с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сравнил опыт модификации вакцины с инъекцией от гриппа. «В России и во многих странах ведутся работы по созданию модификации вакцины на тот случай, если появится новый вариант COVID-19. Если это произойдет, можно будет перейти к производству модифицированного варианта вакцины, как делается это сейчас по гриппу. Но пока достаточно хорошо работает существующая, она не защищает на 100%, но существенно снижает тяжесть и частоту заболевания», — заявил он.

Ранее Национальный институт инфекционных болезней ЮАР сообщил об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса, получившего маркировку B.1.1.529. Его особенностью является повышенная способность к мутации, а значит, возможность противостоять существующим вакцинам.