В ХМАО накажут персонал больницы, где мальчик выстрелил в себя

Нарушений со стороны главврача комиссия из окружного депздрава не нашла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Нижневартовске больной онкологией ребенок выстрелил в себя

Работников «Нижневартовской окружной клинической детской больницы» накажут за инцидент, когда 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы департамента здравоохранения ХМАО Ингу Бычкову.

«После проведенной проверки у нас возникли вопросы к специалистам по гражданской обороне и мобилизационной работе учреждения. К ним будут применены меры дисциплинарного взыскания», — приводит цитату Бычковой ТАСС.

Сообщается, что к главврачу больницы Денису Третьякову дисциплинарные меры применять не будут по той причине, что нарушений с его стороны в ходе проверки не выявлено. 22 октября мальчик, которого вскоре должны были выписать из онкологического отделения, случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета «Оса» и попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Вскоре ребенок был был прооперирован нейрохирургами, его жизнь спасли, но мальчик остался без глаза.

URA.RU сообщало, что оружие ребенок обнаружил в сумке у своего деда, который приехал забрать внука. Узнав о случившемся мужчина 60-ти лет попытался покончить с собой.