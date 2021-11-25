25 ноября 2021

В ХМАО накажут персонал больницы, где мальчик выстрелил в себя

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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Нарушений со стороны главврача комиссия из окружного депздрава не нашла Фото:
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В Нижневартовске больной онкологией ребенок выстрелил в себя

Работников «Нижневартовской окружной клинической детской больницы» накажут за инцидент, когда 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы департамента здравоохранения ХМАО Ингу Бычкову.

«После проведенной проверки у нас возникли вопросы к специалистам по гражданской обороне и мобилизационной работе учреждения. К ним будут применены меры дисциплинарного взыскания», — приводит цитату Бычковой ТАСС.

Сообщается, что к главврачу больницы Денису Третьякову дисциплинарные меры применять не будут по той причине, что нарушений с его стороны в ходе проверки не выявлено. 22 октября мальчик, которого вскоре должны были выписать из онкологического отделения, случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета «Оса» и попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Вскоре ребенок был был прооперирован нейрохирургами, его жизнь спасли, но мальчик остался без глаза.

URA.RU сообщало, что оружие ребенок обнаружил в сумке у своего деда, который приехал забрать внука. Узнав о случившемся мужчина 60-ти лет попытался покончить с собой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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