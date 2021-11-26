СК возбудил дело о халатности из-за аварии на шахте в Кузбассе

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, горнопроходчики, работа под землей, забой
По данным родственников погибших шахтеров, там уже случались ЧП Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщили в ведомстве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые составили акт о проверке штрека, где впоследствии произошел пожар, при этом не осуществляя фактической проверки. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Как сообщают родственники, в данной шахте и раньше происходили ЧП, в том числе задымления и возгорания. В частности, за десять дней до трагедии произошел пожар.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. В аварии погибли 52 человека, пострадали 63. Причиной пожара мог стать взрыв метана. Полиция задержала директора, первого заместителя директора и начальника участка ООО «Шахта «Листвяжная».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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