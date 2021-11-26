Жена погибшего на шахте в Кузбассе заявила о сокрытии инцидентов

Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 57 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Вдова погибшего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горняка заявила, что руководство шахты скрывало инциденты с безопасностью, которые там происходили. По ее словам, вентиляция работала с перебоями и уже происходило задымление.

«Вентиляция с перебоями работала, и некоторые спасатели рассказывали, что нерабочие были… Что задымление было там, что до этого вывели их раньше времени. Это вот недавно было тоже еще, что задымление было такое сильное, что их всех отправили домой», — рассказала женщина. По ее словам, о данных инцидентах ей рассказывал муж, передает РЕН ТВ.

Тем временем число пострадавших в результате ЧП на шахте увеличилось до 57. В том числе, пострадали горноспасатели, участвовавшие в поисково-спасательной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Также ранее стало известно, что число погибших выросло до 52, погибли также горноспасатели.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Полиция задержала директора, первого заместителя директора и начальника участка ООО «Шахта «Листвяжная».