Бывшему депутату Государственной думы РФ Сергею Сопчуку предъявлено обвинение в отмывании денег. Его объявили в международный розыск.
«Сопчуку заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Он незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства. Сопчук объявлен в международный розыск», — передает РИА «Новости» сообщение Следственного комитета РФ.
Сотрудники СК провели обыск в квартире Сопчука и изъяли документацию. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.
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