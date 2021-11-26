Экс-депутат Госдумы объявлен в международный розыск. Его обвиняют в отмывании денег

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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Сергея Сопчука обвиняют в отмывании денег и незаконном предпринимательстве Фото:

Бывшему депутату Государственной думы РФ Сергею Сопчуку предъявлено обвинение в отмывании денег. Его объявили в международный розыск.

«Сопчуку заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Он незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства. Сопчук объявлен в международный розыск», — передает РИА «Новости» сообщение Следственного комитета РФ.

Сотрудники СК провели обыск в квартире Сопчука и изъяли документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее судебные приставы конфисковали имущество компании ООО «Терней Золото», которая принадлежала Сопчуку. Компания разрабатывала крупное месторождение золота. Всего у бывшего депутата нашли активы на 38 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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