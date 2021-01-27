В Госдуме раскрыли судьбу депутата-миллиардера

В Госдуме рассмотрят инцидент Сергея Сопчука после заключения прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Сергей Сопчук, у которого вскрылись активы на 38 миллиардов рублей, лишится депутатских полномочий, если прокуратура установит факт уклонения от декларирования доходов. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сопчук имел активы в золотодобывающих компаниях на 38 миллиардов рублей. По данным журналистов, он не декларировал доход и обманывал администрацию президента. Прокуратура конфисковала имущество депутата, а россияне возмущались в соцсетях.

«Насколько я понимаю, прокуратура изъяла имущество, наличие которого Сопчук не смог объяснить. Согласно закону, если прокуратура установит факты уклонения от декларирования имущества, то Госдума будет рассматривать [вопрос]. В зависимости от тяжести, там есть разные меры воздействия, в том числе досрочное освобождение от должности», — сказал URA.RU Валеев.

URA.RU попыталось связаться с самим Сергеем Сопчуком, однако дозвониться до него не удалось. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству, членом которого является Сопчук, Евгений Москвичев отказался от разговора с агентством и бросил трубку.