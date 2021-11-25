Врачи пожаловались свердловскому прокурору из-за QR-кодов

Свердловские врачи посчитали лозунги противников QR-кодов аморальными Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Региональная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» обратилась к прокурору Свердловской области Борису Крылову с жалобой на противников QR-кодов. Они считают недопустимым сравнение QR-кодов и фашистских концлагерей. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Обращаю ваше внимание на инцидент, получивший широкую общественную огласку в средствах массовой информации федерального и регионального уровня.13 ноября 2021 г вблизи ТЦ Дирижабль в Екатеринбурге, в ходе публичного мероприятия были допущены нарушения действующего законодательства и конституционно значимых основ мирного сосуществования многонационального народа», — сказано в документе.

По словам врачей, в указанный период времени группа неустановленных лиц в составе более 10 человек, нарушили общественный порядок и выразили неуважение к общим конституционно значимым ценностям. «Некоторые участники публичного мероприятия сравнивали себя с узниками фашистских концлагерей, как минимум один из участников использовал символику желтой звезды — символа нацистов, которым клеймили евреев (и не только евреев) с целью дальнейшего уничтожения», — говорится в обращении.

Медики просят провести проверку по изложенным выше обстоятельствам, возбудить дело об административном правонарушении и привлечь виновных лиц к установленной ответственности. Ранее URA.RU писало, что Свердловская организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы обратилась к прокурору Свердловской области Борису Крылову с жалобой на противников QR-кодов. Они считают недопустимым сравнение введения QR-кодов с действиями фашистов.