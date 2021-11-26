Педиатры назвали четыре распространенных в детских садах инфекции

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Врачи призвали не отводить в садик больных детей Фото:
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Коронавирус COVID-19

В детских садах чаще всего возникают вспышки ветряной оспы, коклюша, кори и коронавируса. Об этом URA.RU рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Левадная.

«Самое распространенное — это вспышки ветряной оспы, коклюша, COVID-19. Может быть, кори, но это уже редкость, надо смотреть. Могут быть единично зарегистрированные вспышки различных заболеваний. И менингококковая инфекция», — сказала Анна Левадная.

С ней согласилась кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова. «Сейчас у многих нарушен график вакцинации. В связи с локдаунами, люди боялись в поликлинику ходить, нарушили все схемы, очень много невакцинированных детей сейчас. Это и корь и краснуха», — сообщила специалист.

Также Добрецова дополнила список заболеваний. «Больше всего нужно опасаться в детском саду отравлений, связанных с пищеблоком. Очень важный момент, как работает кухня, как закупаются продукты, там есть свои ГОСТы, чем накормили, были ли свежие салаты», — объяснила врач.

Анна Левадная призвала не стараться заразить детей намеренно, чтобы те получили иммунитет. «Риски слишком высоки, ни на какие краснушные вечера и ковидные вечеринки, и даже ветряночные вечеринки мы детей не водим. Есть более цивилизованные способы и безопасные способы получить иммунитет. А именно вакцинация против всех вакциноконтролируемых инфекций», — отметила врач.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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