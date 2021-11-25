Шумков выдаст многодетным матерям сотни тысяч рублей

Вадим Шумков поручил выплатить по 300 тысяч рублей 34-м многодетным семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выплатить 34 многодетным матерям региона по 300 тысяч рублей ко Дню матери. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Накануне Дня матери наградили специальным знаком 10 многодетных матерей. Четверо мамочек смогли прийти и приехать для награждения в Курган, остальных, в связи с определенными ограничениями, чтобы не рисковать, наградили в муниципальных студиях. Всего в этом году такую награду получили 34 многодетные матери. Поручил дополнительно к тем выплатам, что осуществляются в связи с награждением этим знаком, выплатить по 300 000 рублей всем 34 семьям», — говорится в посте Шумкова во «ВКонтакте».

День матери в этом году отмечается в воскресенье, 28 ноября. Накануне праздника власти награждают многодетных матерей знаком «Материнская слава» за рождение и достойное воспитание детей. В прошлом году такие знаки получили пять жительниц Курганской области. Всего в регионе более 1100 награжденных многодетных матерей.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор объяснил, почему женщины не хотят рожать. Шумков рассказал, что почти 150 жительниц Курганской области отказались рожать из-за коронавируса.