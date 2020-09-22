Курганский губернатор объяснил, почему женщины не хотят рожать

Курганский губернатор рассказал, что жительницы региона совершают аборты из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти 150 жительниц Курганской области отказались рожать из-за коронавируса. Об этом губернатор региона Вадим Шумков написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«По данным нашего перинатального центра, в первом полугодии 2020 года 145 женщин, идущих на аборт, причиной отказа от рождения ребенка назвали ковид», — рассказал Шумков. Такой результат он назвал «информационными» потерями.

В посте Шумков объяснил, что редко пишет про коронавирус, потому что местные власти стараются давать только официальную информацию, чтобы не пугать людей и не сеять слухи. Губернатор напомнил, что на желание рожать у женщин влияют не пособия, а уверенность в будущем. «Это всех касается, включая тех, кто в погоне за вниманием и рейтингами вываливает на головы людей чудовищные объемы негатива, не заботясь о том, во что это выльется дальше», — добавил он.

На 23 сентября всего в регионе было зафиксировано 3 611 случаев заражения коронавирусом. 2 876 человек — выздоровели, 22 пациента умерли от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.