Свердловские власти сменили руководителя «Областной газеты»

Антон Стуликов возглавил «Областную газету» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым директором «Областной газеты», учредителем которой является свердловское правительство, назначен Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщили несколько источников и подтвердил сам медиаменеджер.

«Действительно, я назначен [директором „ОГ“] и с сегодняшнего дня приступил к работе. Сейчас как раз нахожусь в редакции „Областной“», — сказал URA.RU Антон Стуликов. От более подробных комментариев новый руководитель воздержался, сославшись на высокую загруженность.

По данным URA.RU, прежний директор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, руководивший изданием с начала 2012 года, снят с поста по решению учредителей газеты. По одной из версий, Полянин, совмещавший должности руководителя и главного редактора, не покинет «ОГ», а останется главредом. Согласно другой информации, он уйдет с обоих постов. Оперативно дозвониться до самого журналиста URA.RU не удалось.

В середине октября источники URA.RU сообщали, что свердловские власти начали готовить документы о снятии Полянина с должности. Незадолго до этого управленец ушел в бессрочный отпуск. Считалось, что таким образом он откладывает свое увольнение.

Антон Стуликов руководил «Областным телевидением» (ОТВ) с февраля 2010 года. В начале 2021-го губернатор Евгений Куйвашев назначил его своим советником.