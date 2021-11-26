В России готовят программу туристического кешбэка в 2022 году

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Ростуризм пригласил туроператоров к участию в программе кешбэка в 2022 году Фото:

Федеральное агентство по туризму хочет привлечь представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Информацию на своем официальном сайте приводит Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Ростуризм приглашает представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Ведомство уже готовит техническую и законодательную базу, но ни точные сроки следующей акции, ни сумма субсидий пока не называются. К участию приглашаются туроператоры, зарегистрированные», — говорится в сообщении АТОР.

В сообщении отмечается, что туроператорам предстоит создать посадочную страницу, на которой будет осуществляться продажа предложений программы кешбэка. На выполнение условий дают срок до 12 декабря 2021 года.

Ранее АТОР направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой письма с просьбой о продлении программы туристического кешбэка в 2022 году. Наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кешбэком в периоды с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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