На значимые позиции в РФ стараются брать мужчин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На аналогичных должностях и с одинаковым опытом работы российские женщины могут получить оклад на 20-30% меньше, чем мужчины. О гендерном неравенстве в России рассказала в беседе с URA.RU независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«У нас всегда есть и было гендерное неравенство. Многие работодатели стараются брать на значимые позиции мужчин. Плюс, в открытую это никто никогда не скажет, но женщине с теми же навыками работы оклад будут ставить на 20-30% ниже», — подчеркнула Зулия Лоикова.

В беседе с URA.RU основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров объяснил, что часто защита со стороны государства одиноких материей и беременных женщин приводит к тому, что эта категория граждан не может найти работу. «У нас есть тяжелейший момент, когда наше государство пытается защитить определенную категорию граждан, матерей-одиночек, беременных женщин, инвалидов, и тем самим практически выбрасывает их с рынка труда, часто обрекая на нищету. Так как трудовой кодекс обеспечивает им дополнительную защиту. Например, беременную уволить нельзя ни при каких условиях, а ей, получается, можно все — хамить клиенту, работодателю, не приходить на работу и так далее», — рассказал он.

Ранее Совет Федерации одобрил изменения в Трудовом кодексе РФ. Теперь одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя привлекать к ночным и сверхурочным работам, а также отправлять в служебные командировки без их письменного согласия.