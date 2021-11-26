В Госдуме объяснили, зачем нужны законы о QR-кодах

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Законопроекты о QR-кодах не предназначены для ограничения свобод граждан, заявил депутат Фото:
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Законопроекты о QR-кодах необходимы для возвращения к допандемийному образу жизни. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Чем быстрее мы пропишем правила поведения, правила жизнедеятельности, тем быстрее мы вернемся если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизимся», — цитирует РИА «Новости» слова Хубезова, сказанные на общественных слушаниях по законопроектам в ОП РФ. Подобные пандемии приходят раз в 100-200 лет и входят в группу риска по высокой летальности, отметил депутат

Хубезов добавил, что два законопроекта о QR-кодах, рассматриваемые Госдумой, направлены на предотвращение последующих волн коронавируса. По его словам, законы предусматривают, прежде всего, сохранение здоровья и жизни граждан, а не ограничение свобод. «Мы теряем каждый день больше 1200 пациентов», — заявил депутат. Хубезов призвал смотреть на опыт других стран, где система QR-кодов помогает улучшить эпидемиологическую ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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