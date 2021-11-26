На шахте «Листвяжная» постоянно нарушались правила безопасности Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

На шахте «Листвяжная» (Кемеровская область) руководство не следило за нормами безопасности, поэтому авария была ожидаема. Об этом URA.RU сообщил источник среди сотрудников шахты.

«Все было запущено из-за жажды денег у руководства. И тут скорее виновато, мое мнение, не руководство шахты, а те, кто стоит сверху, они давили. Просто гонка была: „Давайте, давайте уголь, уголь“, — и наплевать им на безопасность, а там же газ. Нужно было что-то исправить, но нет, людей заставляли ехать вглубь и работать. Вот, доездились. Все шло к этой аварии, она никого не удивила, это был вопрос времени», — объяснил источник.

По словам собеседника, сейчас сотрудники уже не боятся спускаться в шахту, потому что после аварии руководство обязано будет устранить неполадки. «Сейчас уже будет не страшно в шахту спускаться, потому что все равно какие-то меры примут. Следить будут какое-то время, хотя бы две недели», — подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области URA.RU сообщили, что дело передано в СК России, другие комментарии по ситуации на шахте «Листвяжная» давать отказались. В пресс-службе холдинга «СДС-Уголь», куда входит шахта «Листвяжная», не ответили на звонок агентства.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Причиной пожара мог стать взрыв метана. В аварии погибли 52 человека, пострадали 63. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, специалисты перед началом работ провели фиктивную проверку штрека (горная выработка).