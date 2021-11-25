В больнице Первоуральска снова отложили закупку томографа

На покупку КТ было выделено 27 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Городская больница №1» Первоуральска отменила тендер на поставку компьютерного томографа. Об этом говорится на портале госзакупок. Ранее из-за отсутствия КТ медучреждение два года «воевало» с министерством здравоохранения Свердловской области.

«Свердловский минздрав выделил только 27 млн рублей на 32-срезовый КТ. Но, чтобы такой томограф купить за такие деньги, надо мир перевернуть, это практически себестоимость производителей. Когда пришел Рожин (Александр, исполняющий обязанности главврача больницы — прим. URA.RU), было полностью переделано техническое задание: предполагалось за эти деньги купить фактически 16-срезовый томограф по документам 32-срезового. Тендер был отменен, потому что на работу вышел честный начальник отдела госзакупок больницы, увидел все и снял закупку», — рассказал один из сотрудников горбольницы Первоуральска, пожелавший остаться анонимным.

Тендер на КТ был размещен на сайте госзакупок 18 ноября, его проведение отменили 24 ноября. Ранее предполагалось, что итоги аукциона подведут 9 декабря.

В больнице URA.RU сообщили, что процедура по приобретению томографа не отменена, а объединена с ремонтно-строительными работами, связанными с подготовкой помещения под установку КТ. «В настоящий момент параллельно с конкурсом на приобретение томографа идет экспертиза ремонта помещения под его размещение. На строительные работы будет отдельная субсидия», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в свердловском минздраве, причина отмены тендера — необходимость корректировки технических характеристик объекта закупки. Там добавили, что вопрос увеличения суммы субсидии может быть рассмотрен по результатам закупочных процедур.

Изначально больницей запрашивалась субсидия на более чем 60 млн рублей на покупку КТ. И речь шла о 64-срезовом томографе. Но так как в решении суда модель не указывалась, то и требуемая сумма не прописывалась. В октябре было подписано соглашение, по которому минздрав Свердловской области выделил больнице Первоуральска более 27 млн рублей на 32-срезовый КТ.

Как ранее писало URA.RU, больница Первоуральска два года добивалась от министерства здравоохранения Свердловской области выделения субсидии на приобретение КТ. Кроме покупки самого КТ, была также проблема с местом его возможной установки.