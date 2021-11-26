Депутат Госдумы: часть россиян могут лишить пособий

Новый инструмент расчета бедности в России — граница бедности, — может оставить некоторых россиян без пособий и выплат. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Минтруд намерен ввести в России новый показатель оценки благосостояния граждан — границу бедности. Он будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение стоимости минимального набора потребления.
«Сейчас прожиточный минимум сориентирован на те товары, которые потребляют бедные. Когда будет рассчитываться на всю величину инфляции, это будет учитывать те товары, которые потребляют богатые. Грубо говоря, подешевели норковые шубы, значит, бедные люди стали жить легче. Потому что доступность норковых шуб повысилась. При том, что к ним это не имеет никакого отношения. Пособия получают люди, которые имеют доход, привязанный к прожиточному минимуму, обычно ниже прожиточного минимума. А если мы занижаем прожиточный минимум, то мы искусственно сокращаем количество людей, получающих пособие», — сказал Михаил Делягин.
По его словам, бедные люди в России — это нищие граждане. «По официальной логике, сегодня бедный человек — это человек с доходами ниже прожиточного минимума. То есть, если вы не умираете, то вы не считаетесь бедным», — добавил депутат.
В Минтруда сообщили URA.RU заявили, что порядок выплат пока не изменится. «Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум», — сказали в министерстве.
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