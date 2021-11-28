Судебные приставы преподнесли неприятный сюрприз Борису Дубровскому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы наложили арест на имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы исполнительных производств ФССП.

«Исполнительное производство начато Орджоникидзевским районным отделом судебных приставов по Магнитогорску 29 октября 2021 года. Основание — исполнительный лист, выданный двумя днями ранее Арбитражным судом Челябинской области», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее областной арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки об аресте имущества Дубровского на сумму в 73,4 млн рублей. Решение принято в рамках банкротства компании, принадлежащей семье бывшего главы региона. Соломка оспаривала финансовую операцию, по которой с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года «Монтажник» перечислил свыше 73 млн рублей на личные счета Дубровского. В это время экс-губернатор уже ушел в отставку.

Дубровские приобрели ПО «Монтажник» в 2018 году, когда глава семейства был губернатором. После завершения сделки фирма получила крупный контракт на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Этот проект активно поддерживался Дубровским, на стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Сам объект сейчас заморожен, расследуются уголовные дела. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован. Сейчас с ним судится дочь бывшего главы региона Анна Дубровская.

Скрин: база данных ФССП