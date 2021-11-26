В Ханты-Мансийском автономном округе начался финал всероссийского конкурса «Студент года. Медики», в котором принимают участие 100 человек из 24 регионов. Власти региона рассчитывают, что проект поможет привлечь в регион лучших студентов-медиков со всей страны.
«Будем искренне рады, если Югра станет той территорией, которая даст им пример надежной работы сферы здравоохранения, и примером высочайшего профессионализма, ответственности и гуманизма современного российского медицинского работника», — заявил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов.
Наставниками участников и экспертами станут ведущие специалисты, занимающиеся медициной в России. «В Год науки и технологий национальная премия „Студент года“ впервые включила в программу проведение медицинского трека. В отборе активнее всего проявили себя студенты Москвы, Чеченской Республики и Республики Татарстан. Среди специальностей лидировали „лечебное дело“, „стоматология“ и „педиатрия“», — заявил зампредседателя правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.
По словам члена Общественной палаты РФ Павла Красноруцкого, такая премия необходима юным медикам в период пандемии коронавируса в мире. «Это хороший повод через истории наших участников в очередной раз напомнить, какую нагрузку сейчас испытывает отрасль и студенты», — считает он.
В пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей» отметили, что финал конкурса пройдет с 26 по 29 ноября. Студентам предстоит представить свои достижения, а также поучаствовать в решении ситуационных задач и деловой игре. Победителей конкурса объявят 29 ноября. Организаторами премии в 2021 году стали Минздрав РФ, правительство Югры, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Также организатором выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей».
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