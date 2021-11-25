Ольга Бузова призналась, что снималась в Тюмени в фильме «Елки»

Ольга Бузова появится в эпизоде фильма «Елки» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ольга Бузова подтвердила свое участие в съемках новой части фильма «Елки». Как сообщается в издании Rabotnikitv, звезда сразу согласилась на съемки.

«Для меня стало большой честью „оставить след“ в такой легендарной франшизе. Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь. И мы вместе со съемочной группой „Елок“ самыми первыми встретили Новый год, уже 30 августа у нас был снег, елка и новогоднее настроение, которое, уверена, обязательно передастся зрителям фильма», — сообщила Ольга Бузова изданию Rabotnikitv.

Певица сыграет главную роль в эпизоде новой части кинофрашизы. Новая часть «Елок» выйдет на киноэкраны 16 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Бузова опубликовала видео в Tik-Tok на фоне города Тюмени. Подписчики певицы сразу распознали город и заявили, что она снималась 31 августа в фильме.