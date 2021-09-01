Ольга Бузова приняла участие в съемках тюменского эпизода «Елок» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова сыграет главную роль в эпизоде новой части фильмы «Елки», который будет рассказывать о Тюмени. Такой вывод можно сделать из информации, размещенной в социальных сетях звезды.

«Мои хорошие! Я же вам говорю, что я нахожусь кое-где и кое-что снимаю. Но сказать не могу», — такая сториз появилась в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой 23 часа назад.

Несколько часов назад певица также сообщила, что улетела из места, где проходили съемки. На странице аккаунта звезды в Tik-Tok накануне также появился новый ролик: в нем Бузова двигается под музыку на фоне городского пейзажа.

«О, Тюмень!», «Ты у нас в Тюмени!», «Мне показалось, или это Тюмень?», — такие комментарии подписчики аккаунта певицы оставили под выложенным видео. Задний план на ролике абсолютно схож с архитектурой тюменского ЖК «Европейский берег». Получить комментарий от PR-службы Ольги Бузовой не удалось: по телефону, указанному в ее Instagram, на звонок URA.RU не ответили.

Ранее стало известно, что в Тюмени снимут один из эпизодов новой части фильма «Елки». Съемки проходили в Тюмени 31 августа. По сообщениям СМИ, отрывок расскажет о московской звезде, которая в канун Нового года задержалась в Тюмени.