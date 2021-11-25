25 ноября 2021

После скандала в УрФУ раскрыли точное число отчисленных студентов. Вуз пошел на уступки

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, уральский федеральный университет, высшее образование, гук урфу, урфу, плата за обучение
УрФУ пошел на уступки студентам, не являющимся злостными должниками Фото:

Из Уральского федерального университета за невыполнение учебного плана отчислили больше тысячи студентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета.

«За невыполнение учебного плана с 27.09.2021 отчислено 1224 студентов, имеющих академические задолженности. С 01.09.2021 — 1268», — сказано в сообщении пресс-службы.

По словам директора медиацентра УрФУ Дмитрия Бенеманского, процесс восстановления студентов уже запущен. Более 50% студентов из числа отчисленных уже восстановлены. «На данный момент — с 27.09.2021 восстановлено 632 студента (51,6%), с 01.09.2021 — 955 (75,3%) от отчисленных с 01.09.2021», — отметили в пресс-службе.

В сентябре URA.RU сообщало, что ректор УрФУ Виктор Кокшаров подписал приказ об отчислении студентов за долги по учебе. Представители вуза заявляли, что отчислению подлежат те студенты, у которых после 1 ноября останется 10 и более академических задолженностей за три года. Изначально в списке претендентов были сотни имен. В УрФУ объясняли — такое большое количество связано с тем, что годом ранее никого из должников не отчисляли из-за пандемии.

За студентов вступался руководитель группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин. Он был готов уволиться из УрФУ, где преподает.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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