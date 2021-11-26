В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным

ЕГЭ не оценивает реальные знания школьников, считает Яна Лантратова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самым лучшим вариантом для изменения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), может стать добровольность его сдачи. Таким мнением с URA.RU поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Понятно, что сразу ЕГЭ отменить не получится, но его можно попробовать хотя бы начать реформировать. Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированны, грамотны, интеллектуально одарены. И, конечно, самый лучший вариант — добиться того, чтобы выбор ЕГЭ стал добровольным, а не обязательным, как сейчас», — сказала Яна Лантратова.

Депутат выступила против этого экзамена. «Ребята нервничают из-за него, зачастую стрессом становится даже боязнь неправильно поставить галочку. Кроме того, в действующем виде мы считаем итоговый экзамен несовершенным», — отметила первый зампредседателя.

По ее словам, ЕГЭ оценивает не реальные знания и способности учеников, а уровень подготовки к однотипным заданиям. «Дети не всегда даже понимают то, о чем пишут, они просто зазубривают формулы и правила и автоматически транслируют их. Кроме того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить, детям часто приходится заниматься с репетиторами, а это себе может позволить не каждая российская семья», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, так как он является пыткой для школьников и призвал возродить советскую школу образования. Его поддержал депутат Госдумы Михаил Берулава. В Рособрнадзоре ответили, что открыты к любым инициативам по изменению Единого государственного экзамена, но предложения с конкретными мерами по его отмене ведомство не увидело.