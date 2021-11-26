26 ноября 2021

Гинцбург: у детей не возникло последствий от назальной вакцины

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Нормальные люди хотят защитить своих детей, потому прививают их назальной вакциной, считает Александр Гинцбург Фото:
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Коронавирус COVID-19

У детей, привившейся назальной вакциной от COVID-19, не возникло никаких негативных последствий. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было», — цитирует Александра Гинцбурга РИА «Новости».

Он добавил, что также привились маленькие дети его соседей. «Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — резюмировал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов от назальной вакцины против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин привился экспериментальной назальной вакциной после ревакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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