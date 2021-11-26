В Общественной палате РФ предложили ослабить режим QR-кодов

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
В России хотят расширить список мест, куда россияне смогут попасть без QR-кодов Фото:
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Общественная палата РФ предлагает расширить перечень мест, в которые будет возможно попасть без QR-кода. Об этом заявила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

«Поступило предложение расширить перечень тех мест, куда человек сможет пойти без применения QR-кода или справки. Это должны быть не только магазины, но и поликлиники, например стоматологические кабинеты. Второе предложение, это вопрос о том, как обеспечить QR-кодами людей в сельской местности», — передает Life слова Михеевой.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что законопроекты о QR-кодах необходимы для возвращения к допандемийному образу жизни. Хубезов добавил, что два законопроекта о QR-кодах, рассматриваемые Госдумой, направлены на предотвращение последующих волн коронавируса. По его словам, законы предусматривают, прежде всего, сохранение здоровья и жизни граждан, а не ограничение свобод.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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