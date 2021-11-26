WSJ: США готовы уступить России, чтобы избежать военных действий

В США обсуждают два варианта реагирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США обсуждают план действий на фоне «напряженности» на российско-украинской границе. Администрация президента США рассматривает возможность сокращения военных учений в Европе, чтобы избежать конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей власти США.

«Возможный план действий предполагает „снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal. Газета сообщает, что эти учения вызывают критику со стороны Москвы. В этом плане предусмотрено прекращение отправки военной помощи Украине.

Также в качестве возможного плана действий в США рассматривают укрепление обороноспособности Киева, передает газета со ссылкой на представителей властей США. В том числе за счет наращивания поставок военного оборудования и противовоздушных систем. Такой план предполагает ужесточение санкций в отношении России.

Ранее американские СМИ со ссылкой на информацию разведки США сообщили, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. По их предположениям, из-за большого количества грязи наступление будет не раньше января, передает «Пятый канал». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти сведения ложные и используются для нагнетания напряжения.