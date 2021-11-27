Российской авиакомпании запретили летать в Европу. Документ

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Компании «Скол» запретили полеты в Евросоюзе Фото:

Европейская комиссия внесла российскую авиакомпанию в список запрещенных. Теперь компания «Скол» больше не имеет права действовать в зоне Евросоюза. Документ с таким решением находится на официальном сайте организации.

«Европейская комиссия обновила Список безопасности полетов ЕС. Это список авиакомпаний, на деятельность которых распространяется запрет или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Один российский авиаперевозчик („Скол“, — прим. ред.) был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», — приводится информация.

Отмечается также, что пока российский авиаперевозчик — единственный, кто находится в данном списке. Помимо него, там фигурируют еще 96 зарубежных авиакомпаний.

Российская авиакомпания располагается на седьмом месте списка

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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