Компании «Скол» запретили полеты в Евросоюзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейская комиссия внесла российскую авиакомпанию в список запрещенных. Теперь компания «Скол» больше не имеет права действовать в зоне Евросоюза. Документ с таким решением находится на официальном сайте организации.

«Европейская комиссия обновила Список безопасности полетов ЕС. Это список авиакомпаний, на деятельность которых распространяется запрет или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Один российский авиаперевозчик („Скол“, — прим. ред.) был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», — приводится информация.

Отмечается также, что пока российский авиаперевозчик — единственный, кто находится в данном списке. Помимо него, там фигурируют еще 96 зарубежных авиакомпаний.

Российская авиакомпания располагается на седьмом месте списка Скриншот с официального сайта Еврокомиссии