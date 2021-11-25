Володина атаковали боты-противники QR-кодов

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За сутки пост Вячеслава Володина набрал 560,8 тысяч просмотров Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Пост председателя Госдумы Вячеслава Володина в официальном telegram-канале с обсуждением законопроекта о QR-кодах за сутки набрал 366 тысяч комментариев. Однако в комментариях к посту присутствует большое количество однотипных комментариев, возможно, написанных ботами.

«Подозрительно похожие друг на друга вежливые антипрививочники написали комментариев в количестве уже более 27 тысяч штук за 3,5 часа. Вы спросите нас — реальная ли эта картина? Мы ответим: нет, не реальная. Налицо кампания с привлечением ботов, которые выступили как под копирку», — передает telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

В комментариях пользователи пишут, что «их семьи» против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте, но не против самой прививки от коронавируса. Пост был опубликован 24 ноября, за сутки он набрал 560,8 тысяч просмотров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение законопроекта о QR-кодах, который организовал в своем telegram-канале спикер Госдумы заявил, что интернет-опросы являются достоверной обратной связью между властью и населением. По его словам, трудно говорить о достоверности комментариев.

Комментарии к посту Володина

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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