В центре Гамалеи назвали преимущество назальной вакцины от COVID

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Директор центра прокомментировал свойства назальной вакцины Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за применения назальной вакцины против COVID-19 человек не сможет передавать заболевание другим людям. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Использование назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции позволяет человеку, который столкнулся с инфицированным, не стать переносчиком и распространителем вируса», — уточнил Гинцбург в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1». Его слова приводит ТАСС.

Ранее он также сообщал, что у детей, привившихся этим вариантом вакцины, не возникло никаких негативных последствий. Кроме того, он отметил, что ею прививались маленькие дети сотрудников центра Гамалеи.

В конце ноября стало известно, что Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников, пишет «Ридус». Изначально такую идею предлагал кандидат медицинских наук Александр Башкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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