Вирусолог назвал три условия, чтобы остановить эпидемию

В ряде стран уже удалось остановить ход пандемии коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Массовое вакцинирование, ношение средств индивидуальной защиты и жесткая социальная дистанция останавливали любые эпидемии во все времена. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

«Спад эпидемии, в первую очередь, зависит от каждого из нас. Каждый должен себе усвоить три вещи: вакцинироваться, носить маски и держать социальную дистанцию. Только это останавливало во все века все эпидемии. Помните поэта Александра Пушкина? У него было две болдинских осени (наиболее продуктивные творческие периоды в жизни поэта — прим URA.RU). Почему они были? Все забыли, что были жесточайшие карантины из-за холеры. Вакцины тогда не было, поэтому только карантины», — сказал Сергей Нетесов.

Вирусолог напомнил о вспышке оспы в Москве в конце 1950-х годов. «Как ее ликвидировали? Тотальной вакцинацией всей Москвы. Почему-то все слушают только неграмотных антипрививочников, которые истории не знают, не понимают, что такое вирус, и про вакцины ничего не знают. Выдумывают какие-то волшебные палочки, ждут благоприятного расположения звезд, слушают предсказателей. Сказки им роднее и дороже простых и понятных истин», — подчеркнул ученый.

С мнением Сергея Нетесова согласился профессор вирусологии, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Тотальная вакцинация и есть попытка остановить пандемию коронавируса полностью. Мы сейчас видим уже пример целого ряда стран, где эпидемия остановилась», — сказал URA.RU Альтштейн.